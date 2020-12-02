Если вакцина от коронавируса будет бесплатной, сделать прививки готовы 55% украинцев, если платной – 35% – опрос

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Несколько компаний уже завершили третью фазу испытаний своих вакцин Фото: EPA

55% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 2 декабря.

40% не готовы вакцинироваться, если вакцина будет бесплатной, 5% затруднились с ответом.

Если вакцина будет платной, вакцинироваться готовы 35% респондентов, 57% не готовы, 8% затруднились ответить.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 28–30 ноября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,0%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.