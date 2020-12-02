COVID-19 в Украине. За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки в Украине подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 2 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровело 13 882 человека", – написал он.
Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрирован в Киеве (1735) и Одесской области (1147).
Всего за 24 часа сделали 67 626 тестов на коронавирус, из них 44 445 – методом ПЦР, отметил Степанов.
За время эпидемии в Украине подтвердили 758 264 случая коронавирусной инфекции, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.
Количество заболеваний в регионах:
Сутками ранее в Украине подтвердили 12 498 новых случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.