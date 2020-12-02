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COVID-19 в Украине. За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

За последние сутки в Украине подтвердили 13 141 случай инфицирования коронавирусом.

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За сутки протестировали 67 тыс. человек
За сутки протестировали 67 тыс. человек
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 2 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровело 13 882 человека", – написал он.

Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрирован в Киеве (1735) и Одесской области (1147).

Всего за 24 часа сделали 67 626 тестов на коронавирус, из них 44 445 – методом ПЦР, отметил Степанов.

За время эпидемии в Украине подтвердили 758 264 случая коронавирусной инфекции, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 74 012;
  • Винницкая область – 17 715;
  • Волынская область – 24 791;
  • Днепропетровская область – 40 148;
  • Донецкая область – 23 752;
  • Житомирская область – 30 233;
  • Закарпатская область – 23 646;
  • Запорожская область – 32 555;
  • Ивано-Франковская область – 37 546;
  • Киевская область – 39 503;
  • Кировоградская область – 5506;
  • Луганская область – 6467;
  • Львовская область – 47 477;
  • Николаевская область – 19 448;
  • Одесская область – 46 985;
  • Полтавская область – 23 291;
  • Ровенская область – 31 798;
  • Сумская область – 30 354;
  • Тернопольская область – 28 375;
  • Харьковская область – 56 361;
  • Херсонская область – 10 659;
  • Хмельницкая область – 30 228;
  • Черкасская область – 24 046;
  • Черновицкая область – 34 150;
  • Черниговская область – 19 218.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/831422740734056

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 498 новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, инфекция, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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