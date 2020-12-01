В Украине за сутки более 12 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 12 498 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших за прошедшие сутки 586 детей и 646 медиков.
Кроме того, за сутки госпитализировано 1470 человек, умер – 221 человек, а выздоровели 10 023 человека. Также за сутки было проведено 62 327 тестирований (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).
За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548, а общее количество проведенных ПЦР-тестов достигло 4 562 589.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире подтвердили 63,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерло от COVID-19 уже 1,47 млн человек, выздоровело 40,5 млн.