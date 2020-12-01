В Украине за сутки более 12 тыс. случаев COVID-19

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548.

За последние сутки коронавирусом в Украине заразилось 646 медиков Фото: EPA

За последние сутки в Украине подтвердили 12 498 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за прошедшие сутки 586 детей и 646 медиков.

Кроме того, за сутки госпитализировано 1470 человек, умер – 221 человек, а выздоровели 10 023 человека. Также за сутки было проведено 62 327 тестирований (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548, а общее количество проведенных ПЦР-тестов достигло 4 562 589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 72 277;

Винницкая область – 17 569;

Волынская область – 24 483;

Днепропетровская область – 39 659;

Донецкая область – 23 157;

Житомирская область – 30 100;

Закарпатская область – 23 438;

Запорожская область – 31 608;

Ивано-Франковская область – 37 017;

Киевская область – 38 528;

Кировоградская область – 5382;

Луганская область – 6350;

Львовская область – 46 891;

Николаевская область – 18 985;

Одесская область – 45 838;

Полтавская область – 22 763;

Ровенская область – 31 283;

Сумская область –29 627;

Тернопольская область – 28 095;

Харьковская область – 55 702;

Херсонская область – 10 371;

Хмельницкая область – 29 751;

Черкасская область – 23 590;

Черновицкая область – 33 942;

Черниговская область – 18 717.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире подтвердили 63,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерло от COVID-19 уже 1,47 млн человек, выздоровело 40,5 млн.