В Украине за последние сутки сделали около 32 тыс. тестов на коронавирус, положительные – почти 10 тыс.

По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 114 человек.

Практически каждый третий тест на коронавирус в Украине оказался положительным в последние сутки Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 9946 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

При этом, по данным Степанова, за последние сутки в стране сделали 31 901 тест на коронавирус (в том числе 26 тыс. – методом ПЦР).

Умерли за последние сутки 114 украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее количество жертв болезни достигло 12 327. Выздоровели уже более 345 тыс. человек (+ 5771 за последние сутки).

Наибольшее количество случаев COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Киев – 70478;

Винницкая область – 17 405;

Волынская область – 24 135;

Днепропетровская область – 38 789;

Донецкая область – 22 807;

Житомирская область – 29 911;

Закарпатская область – 23 193;

Запорожская область – 30 875;

Ивано-Франковская область – 36 434;

Киевская область – 37 687;

Кировоградская область – 5286 случаев;

Луганская область – 6274;

Львовская область – 46 078;

Николаевская область – 18 535;

Одесская область – 44 949;

Полтавская область – 22 055;

Ровенская область – 30 956;

Сумская область – 28 831;

Тернопольская область – 27 849;

Харьковская область – 55 341;

Херсонская область – 10 149;

Хмельницкая область – 29 577;

Черкасская область – 22 924;

Черновицкая область – 33 732;

Черниговская область – 18 375.