В Украине за последние сутки сделали около 32 тыс. тестов на коронавирус, положительные – почти 10 тыс.

За последние сутки в Украине подтвердили 9946 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
При этом, по данным Степанова, за последние сутки в стране сделали 31 901 тест на коронавирус (в том числе 26 тыс. – методом ПЦР).
Умерли за последние сутки 114 украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее количество жертв болезни достигло 12 327. Выздоровели уже более 345 тыс. человек (+ 5771 за последние сутки).
Наибольшее количество случаев COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.