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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украине за последние сутки сделали около 32 тыс. тестов на коронавирус, положительные – почти 10 тыс.

По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 114 человек.

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Практически каждый третий тест на коронавирус в Украине оказался положительным в последние сутки
Практически каждый третий тест на коронавирус в Украине оказался положительным в последние сутки
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 9946 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

При этом, по данным Степанова, за последние сутки в стране сделали 31 901 тест на коронавирус (в том числе 26 тыс. – методом ПЦР). 

Умерли за последние сутки 114 украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее количество жертв болезни достигло 12 327. Выздоровели уже более 345 тыс. человек (+ 5771 за последние сутки). 

Наибольшее количество случаев COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так: 

  • Киев – 70478;
  • Винницкая область – 17 405;
  • Волынская область – 24 135;
  • Днепропетровская область – 38 789;
  • Донецкая область – 22 807;
  • Житомирская область – 29 911;
  • Закарпатская область – 23 193;
  • Запорожская область – 30 875;
  • Ивано-Франковская область – 36 434;
  • Киевская область – 37 687;
  • Кировоградская область – 5286 случаев;
  • Луганская область – 6274;
  • Львовская область – 46 078;
  • Николаевская область – 18 535;
  • Одесская область – 44 949;
  • Полтавская область – 22 055;
  • Ровенская область – 30 956;
  • Сумская область – 28 831;
  • Тернопольская область – 27 849;
  • Харьковская область – 55 341;
  • Херсонская область – 10 149;
  • Хмельницкая область – 29 577;
  • Черкасская область – 22 924;
  • Черновицкая область – 33 732;
  • Черниговская область – 18 375.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.

Теги: Украина, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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