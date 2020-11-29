В Украине загруженность коек для больных COVID-19 снизилась до 47,5% – Минздрав

По данным Минздрава, в Украине больше всего коек в больницах первой волны эпидемии коронавирусной инфекции занято в Николаевской (65,6%) и Кировоградской (65,1%) областях.

В Украине для больных коронавирусом предусмотрено 56 527 коек Фото: EPA

По всей Украине загруженность больниц первой волны эпидемии коронавирусной инфекции за последние пять дней составляет 47,5%, в Киеве – 53,8%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 29 ноября.

Больше всего коек занято в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%) и Запорожской (60,3%) областях.

Наименьшая заполненность больниц первой волны эпидемии наблюдается в Херсонской области – 19,7%.

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксировали в Сумской (971,4 на 100 тыс. населения), Черкасской (803,2), Киевской (701,7), Запорожской (694,5) и Черниговской (678,8) областях. В Киеве показатель составляет 620,5, а средний по Украине – 490,5 на 100 тыс. населения.

Всего в Украине для больных коронавирусом выделено 56 527 коек.

Накануне сообщалось, что в целом по Украине занято 49% койко-мест, а было предусмотрено 56 517.

В Украине последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день. Так, на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая. За 26 ноября в Украине выявили 16 218 больных COVID-19. В воскресенье 29 ноября в стране зафиксировали снижение заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.