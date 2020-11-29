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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве 1740
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1740
Фото: EPA

На утро 29 ноября в Украине выявили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди выявленных за сутки инфицированных 599 детей и 408 медработников.

За прошедшие сутки был госпитализирован 1561 человек, умерло 120 человек, выздоровело – 4243. Было проведено 49 180 тестирований, из них 39 233 – методом полимеразной цепной реакции, 9947 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 69 018;
  • Винницкая область – 17 272;
  • Волынская область – 23 905;
  • Днепропетровская область – 37 651;
  • Донецкая область – 22 602;
  • Житомирская область – 29 590;
  • Закарпатская область – 23 065;
  • Запорожская область – 30 150;
  • Ивано-Франковская область – 35 930;
  • Киевская область – 36 996;
  • Кировоградская область – 5085;
  • Луганская область – 6239;
  • Львовская область – 45 636;
  • Николаевская область – 18 173;
  • Одесская область – 44 131;
  • Полтавская область – 21 779;
  • Ровенская область – 30 807;
  • Сумская область – 28 185;
  • Тернопольская область – 27 662;
  • Харьковская область – 55 221;
  • Херсонская область – 10 009;
  • Хмельницкая область – 29 419;
  • Черкасская область – 22 529;
  • Черновицкая область – 33 512;
  • Черниговская область – 18 113.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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