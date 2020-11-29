В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

На утро 29 ноября в Украине выявили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди выявленных за сутки инфицированных 599 детей и 408 медработников.
За прошедшие сутки был госпитализирован 1561 человек, умерло 120 человек, выздоровело – 4243. Было проведено 49 180 тестирований, из них 39 233 – методом полимеразной цепной реакции, 9947 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.