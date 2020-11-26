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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Коронавирус опасен поражением легких, и это может привести к развитию других проблем со здоровьем, о которых вы ранее и не подозревали

Мне пишут и звонят большое количество людей, которые заболели коронавирусом, спрашивают совет как у переболевшего.

Я не врач, мое мнение не означает, что надо делать все именно так. Я скажу очень простыми словами общеизвестные, на самом деле, вещи. Мне кажется, что для правильного психологического восприятия проблемы услышать чужой опыт полезно, особенно когда заболевание идет на десятки тысяч в день, и получить от государства консультацию в обычном порядке не просто.

  1. Какие факторы приводят к тяжелым последствиям при заболевании?
  2. Какие симптомы требуют от вас немедленных действий?
  3. Что делать в любом случае на начальной фазе коронавируса?

Итак:

1. Какие факторы приводят к тяжелым последствиям при заболевании?

За эти месяцы я увидел:

Очень многие люди невнимательно относятся к своему состоянию здоровья. Поэтому при появлении первых симптомов недомогания не лечатся и не пытаются диагностировать болезнь.

Очень многие люди уверены, что коронавирус – это всего лишь преувеличенная паникерами выдумка, простой грипп, и у них достаточно здоровья и сил, чтобы это недомогание быстро преодолеть. На самом деле, коронавирус опасен поражением легких, и это может привести к развитию других проблем со здоровьем, о которых вы, возможно, ранее и не подозревали.

Очень многие люди уверены, что они здоровы и в случае чего их смогут вылечить. На самом деле, система здравоохранения у нас присутствует фрагментарно, ресурсов для вашего лечения уже нет, число грамотных врачей намного меньше потребностей, палат интенсивной терапии на всех не хватает, вирус дает осложнения, которые сложно лечить.

Очень многие люди уверены, что лечиться можно самому без врача.

Все известные мне случаи осложнений коронавируса связаны с тем, что люди стараются перенести недомогания на ногах, не прекращая работу, встречи, выходя на улицу на холод, либо переохлаждаются дома, не уделяя вниманию своему самочувствию и недооценивая опасность.

Вывод: Поймите, если вы не будете заниматься собой, вас не спасут, и никто не будет тратить время, чтобы решать ваши проблемы. Реагируйте на любые симптомы, от вас зависит, как быстро вы начнете побеждать болезнь и дадите шанс врачам остановить ее на ранней стадии, не забывайте – вирус рядом, и у болезни могут быть последствия.

2. Какие симптомы требуют от вас немедленных действий?

Первые симптомы – температура 37 °C, сильная ломота мышц и суставов заметны в большинстве случаев, но есть и другие признаки расстройства, связанные с общим состоянием организма. Болит голова, большая усталость – сделайте паузу, почувствуйте, стоит ли выходить из дома? Даже если у вас не коронавирус, вы в ослабленном состоянии можете быть очень уязвимы.

Да, найти врача сейчас и получить адекватную консультацию нелегко. Но главный вопрос – когда вы начинаете его искать? Когда задыхаетесь и пора звонить в реанимацию или когда чувствуете себя не очень хорошо, и надо всего лишь позвонить и отменить встречу?

Антибиотики мне хорошо помогли на начальной стадии, но принимать их надо по назначению врача, когда уже ясно течение болезни, я именно так и сделал. Однако вижу, что многие к врачам не обращаются и рискуют собой, и пытаются переносить коронавирус на ногах, даже чувствуя проблемы в легких, поэтому таким отчаянным людям хочу сказать – лучше хотя бы неделю пропейте антибиотики, не надейтесь, что проблемы в легких сами по себе проходят. И все-таки зайдите к врачу.

Вывод: Все начинается с вас, когда вы примете решение, что надо себя проверить, и когда вы начинаете поднимать иммунитет организма.

3. Что делать в любом случае на начальной фазе коронавируса?

Коронавирус обязательно ударит по легким. Поэтому для быстрого преодоления болезни надо на самой начальной фазе максимально ускорять обмен веществ с помощью питья и кроворазжижающих препаратов, утепляться.

Многие люди – и это не только мое наблюдение, это мнение инфекционистов в больницах – ведут очень неправильный образ жизни, не пьют необходимую норму жидкости в день, особенно чистой воды, не высыпаются. А пить надо минимум 3,5 литра, из них хотя бы 1,5 литра чистой воды.

Надо делать дыхательные упражнения, любую активность, чтобы давать себе нагрузку на легкие. Чем больше, тем лучше. Коронавирус требует работы над собой. Конечно, не стоит переохлаждаться на холодном воздухе, не стоит выходить на холод, если вы стали вдруг чувствовать себя чуть лучше. Не создавайте стрессы для организма, дайте ему очиститься.

Подчеркиваю – это все действует на начальной стадии. Это не отменяет необходимость получения консультации у врача.

Вывод: Для скорейшей победы над болезнью имеет большое значение ваше состояние здоровья и постоянная работа над собой, не полагайтесь, что есть чудодейственные таблетки, что "скорая" откачает.

P.S. Это мой личный опыт, который не отменяет необходимость консультаций у врача, а наоборот, подчеркивает необходимость врачебной помощи.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: здоровье, Юрий Бутусов, вирус, лечение, болезнь, инфекция, антибиотики, больницы, температура, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, иммунитет
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