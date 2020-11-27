В Украине очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

Накануне в Украине был зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 за все время эпидемии. Сегодня это число увеличилось почти на тысячу случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области Фото: ЕРА

На утро сегодняшнего дня в Украине выявили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 15 331 новый заболевший COVID-19.

Среди вновь выявленных инфицированных 666 детей и 655 медработников.

За прошедшие сутки было госпитализировано 2069 человек, умерли 192 человека, выздоровели – 8843. Было проведено 72 789 тестирований, из них 46 005 методом полимеразной цепной реакции, 26 784 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, выздоровели 326 238, скончалось 11 909 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

В регионах ситуация с распространением коронавируса такая:

Киев – 65 539;

Винницкая область – 16 710;

Волынская область – 23 273;

Днепропетровская область – 34 888;

Донецкая область – 21 786;

Житомирская область – 28 481;

Закарпатская область – 22 748;

Запорожская область – 28 229;

Ивано-Франковская область – 34 696;

Киевская область – 35 235;

Кировоградская область – 4824;

Луганская область – 6061;

Львовская область – 44 509;

Николаевская область – 17 167;

Одесская область – 41 501;

Полтавская область – 20 701;

Ровенская область – 29 875;

Сумская область – 26 590;

Тернопольская область – 27 050;

Харьковская область – 54 028;

Херсонская область – 9633;

Хмельницкая область – 28 350;

Черкасская область – 21 402;

Черновицкая область – 33 018;

Черниговская область – 17 113.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.