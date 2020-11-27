В Украине очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

На утро сегодняшнего дня в Украине выявили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 15 331 новый заболевший COVID-19.
Среди вновь выявленных инфицированных 666 детей и 655 медработников.
За прошедшие сутки было госпитализировано 2069 человек, умерли 192 человека, выздоровели – 8843. Было проведено 72 789 тестирований, из них 46 005 методом полимеразной цепной реакции, 26 784 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, выздоровели 326 238, скончалось 11 909 больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
В регионах ситуация с распространением коронавируса такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.