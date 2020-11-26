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Лапий: Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших

Локдаун нужен для стабилизации числа больных с COVID-19, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" иммунолог Федор Лапий.

Лапий: Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас
Лапий: Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас
Фото: Украинско-швейцарский проект "Развитие медицинского образования" / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Возможности системы здравоохранения Украины на пределе – она уже не может предоставить госпитализацию всем нуждающимся тяжелым пациентам с COVID-19. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Учитывая текущую ситуацию у нас, локдаун рассматривается если и не долгосрочный, то хотя бы на 2-3 недели. Это нужно не для того, чтобы побороть COVID-19, а для стабилизации количества больных на определенном уровне, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике. Уже мы видим, что нагрузка чрезмерная. Люди звонят, пишут, просят про помощь с госпитализацией, кислородом, концентраторами и так далее. То есть госпитализировать пациентов уже некуда. И даже при сейчас – это все еще цветочки, ягодки будут потом. Я не пугаю, а просто говорю, если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тыс. заболевших", – заявил эксперт.

По словам доктора, карантин выходного дня не позволит разгрузить систему здравоохранения.

"Уже переполнены стационары. Не думаю, что карантин выходного дня сработает, потому что вопрос в том, как выполняются рекомендации. Мы видим, люди стали больше придерживаются правил самозащиты, становится меньше скептиков. Но есть масса ситуаций – в кругу семьи, друзей, на работе – когда пренебрегают мерами предосторожности. Хочется снять маску, иметь контакт, обняться. Есть масса моментов, в том числе рабочих, которые требуют встреч, когда невозможно решить все онлайн. контакты происходят и инфекция распространяется. Сейчас мы говорим что надо хотя бы зафиксировать количество больных, чтобы не так быстро оно росло. Заполнение коек не показатель. Поставить раскладушку не проблема. Нужно решать вопросы с кислородом, концентраторами и медработниками", – отметил Лапий.

Он считает, что откладывать ограничительные меры до новогодних праздников уже нельзя.

"Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу. Не надо смешивать эти категории. У нас регулярно проводится 70-80 тысяч тестирований, количество новых случаев постоянно растет. Сейчас мы уже говорим не о цифре новых случаем а о способности системы медицины, а она уже не может предоставить госпитализацию. Речь не о не ситуации с президентом или другими политиками, когда максимальная температура 37,2°, а о действительно серьезных случаях, когда людям требуется кислород. И их уже некуда класть. Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас", – подчеркнул доктор.

Он подчеркнул, что не стоит сравнивать ситуацию с коронавирусом и ежегодной эпидемией гриппа, когда после новогодних каникул число заболевших само собой уменьшается, поскольку между способами распространения этих вирусов имеются важные различия.

"Почему во время новогодних праздников снижается заболеваемость гриппом? Потому что на них приходятся школьные каникулы. Гриппом преимущественно болеют дети, и наилучшим местом распространения инфекции являются организованные детские коллективы. Но даже во время пиковой заболеваемости гриппом, далеко не все дети болеют – считается, максимум 20%. Взрослые в большинстве имеют в тот или иной иммунитет (потому что один вирус может циркулировать несколько сезонов подряд) и навыки гигиены, которые не способствуют распространению болезни. А когда мы говорим о коронавирусе, то должны учитывать, что все население планеты Земля не имеют к нему иммунитета", – резюмировал Лапий.

На утро 26 ноября в Украине выявили 15 331 новый случай COVID-19, что на 2,5 тыс. больше, чем сутками ранее. Среди вновь выявленных заболевших 659 детей и 606 медработников.

За все время эпидемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, медицина, эпидемия, бизнес, праздники, карантин, политика, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, Федор Лапий, выходной, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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