Локдаун в Украине введут в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью – пресс-секретарь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения локдауна как крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации в стране, рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Жесткий карантин в Украине введут в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила "Украинской правде", комментируя слова министра внутренних дел Арсена Авакова, который призвал ввести локдаун как можно быстрее.

"Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", – сказала она, отметив, что Зеленский постоянно проводит совещания и консультации "держа руку на пульсе".

Мендель утверждает, что сегодня медицинская система Украины реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки.

"Однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина. При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы", – добавила она.

Введение локдауна Зеленский рассматривает как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации", уточнила пресс-секретарь.

По словам Мендель, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по экономической поддержке бизнеса и граждан. Речь идет о покрытии части зарплат, социальных выплатах наиболее незащищенным слоям населения, кредитных каникулах, дешевых кредитах, уточнила она.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. СМИ писали о вероятности введения жесткого карантина с 20 ноября.

Полный локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине вводили 12 марта. Тогда запретили работу учебных заведений всех типов, торговых центров и заведений общепита, массовые мероприятия. Общественный транспорт работал с ограничениями, пункты пропуска на границе не работали. Международное авиа- и железнодорожное сообщение прекратили. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

Зеленский 23 ноября заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты. Народные депутаты Украины собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.