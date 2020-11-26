ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Локдаун в Украине введут в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью – пресс-секретарь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения локдауна как крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации в стране, рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное количество случаев COVID-19
В Украине за последние сутки подтвердили рекордное количество случаев COVID-19
Фото: ЕРА (архив)

Жесткий карантин в Украине введут в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила "Украинской правде", комментируя слова министра внутренних дел Арсена Авакова, который призвал ввести локдаун как можно быстрее

"Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", – сказала она, отметив, что Зеленский постоянно проводит совещания и консультации "держа руку на пульсе".

Мендель утверждает, что сегодня медицинская система Украины реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки.

"Однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина. При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы", – добавила она.

Введение локдауна Зеленский рассматривает как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации", уточнила пресс-секретарь. 

По словам Мендель, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты по экономической поддержке бизнеса и граждан. Речь идет о покрытии части зарплат, социальных выплатах наиболее незащищенным слоям населения, кредитных каникулах, дешевых кредитах, уточнила она. 

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. СМИ писали о вероятности введения жесткого карантина с 20 ноября. 

Полный локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине вводили 12 марта. Тогда запретили работу учебных заведений всех типов, торговых центров и заведений общепита, массовые мероприятия. Общественный транспорт работал с ограничениями, пункты пропуска на границе не работали. Международное авиа- и железнодорожное сообщение прекратили. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. 

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня"  в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

Зеленский 23 ноября заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты. Народные депутаты Украины собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: эпидемия, экономика, бизнес, кредиты, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Офис президента Украины, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS