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Врач-инфекционист: В Украине были не очень хорошие стартовые позиции в начале пандемии

Самая большая проблема украинской медицины в связи с эпидемией коронавируса – обеспечение больниц кислородом. Об этом заявила врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова.

Булавинова: У нас кислород не был популярен в медицине, и мы за это очень дорого платим сейчас
Булавинова: У нас кислород не был популярен в медицине, и мы за это очень дорого платим сейчас
Фото: depositphotos.com

Система здавоохранения Украины была не готова к эпидемии нового вируса. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявила врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова.

"В Украине были не очень хорошие стартовые позиции в начале пандемии. Во-первых, кислород. Вспомните сериал "Доктор Хаус". Любую серию врубаешь, там пациент в палате, у него в носу канюли, из стены идет кислород. У нас кислород не был популярен в медицине, и мы за это очень дорого платим сейчас. У нас – беспорядочное назначение антибиотиков. У нас не было нормального инфекционного контроля. За это многие врачи и медсестры заплатили тем, что заболели и умерли. За это же заплатили пациенты, которых заражали в больницах. У нас низкие стартовые позиции с точки зрения управления в здравоохранении. Ковид – время для инноваций и нестандартных решений", – отметила врач.

В качестве примера она привела "бесконечную писанину в историях болезни" – это отнимает время, принадлежащее пациентам. 

"Я бы сказала, что у нас были очень плохие стартовые позиции с авторитетом врача и медсестры... я пока не вижу в обществе большой поддержки врачей, медсестер. И мне это не нравится, потому что это тяжелая работа, связанная с высоким риском, низкооплачиваемая, психологически очень затратная", – сказала Булавинова.

Она высказала мнение, что ситуация с коронавирусом в Украине будет становиться хуже.

"Общая статистика, которую мы видим, мало о чем говорит. Количество тестирований, например, зависит от мощности лабораторий, от того, сколько людей обратились. Цифры интересные, но я на них не ориентируюсь. По статистике смертности – думаю, вы понимаете, что это заниженные цифры. Не специально кто-то их занижал, но понятно, что были разные истории. Что тесты были ложноотрицательные. Кто-то умер от COVID-19 под другим диагнозом. Были даже истории, когда родственники умерших просили переписать диагноз, чтобы организовать "нормальные" похороны", – сказала медик.

По ее словам, важнее сейчас является информация о числе свободных коек с кислородом, свободных коек в реанимации, а также о количестве госпитализированных за сутки. Именно эти цифры позволяют оценивать реальную ситуацию.

Без кислорода пережить эпидемии украинской медицине не удастся, считает эксперт.

Отвечая на вопрос о "коллективном иммунитете" и какой процент населения должен переболеть для его приобретения, Булавинова сказала: "Можно об этом забыть. Потому что, во-первых, не понятно, какой иммунитет при COVID-19. Есть случаи повторного заболевания тех, кто уже болел. Кто-то через три месяца, кто-то через четыре, кто-то через два. Поэтому без вакцины и без понимания, как этот иммунитет работает, про коллективный иммунитет пока можно вообще даже не говорить".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек. 

Теги: эпидемия, медики, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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