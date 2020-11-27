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Число заболевших коронавирусной болезнью в мире приближается к 61 млн

От коронавирусной болезни COVID-19 во всем мире умерло уже более 1,4 млн человек.

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За все время пандемии выздоровело около 40 млн человек
За все время пандемии выздоровело около 40 млн человек
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 27 ноября в мире коронавирусом заразилось 60 973 636 человек (+581 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 432 047 человек (+11 тыс. за сутки), выздоровело 39 069 813.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 12 883 264, умерло 263 454 человека, излечилось 4 871 203.

В Индии, которая находится на втором месте, 9 309 787 заболевших, 135 223 умерших и 8 679 138 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6 204 220 человек инфицированы, 171 460 – умерли, выздоровело 5 556 887 человек.

На четвертом месте Франция с 2 235 537 заболевшими и 51 041 умершим, на пятом Россия – 2 169 424 человека инфицированы, 37 688 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Сегодня эту отметку пересекла Германия. В Перу, Польше и Иране инфицировано более 900 тыс. человек. 

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Германия, Польша, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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