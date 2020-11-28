В Украине количество больных COVID-19 превысило 700 тыс. человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

За прошедшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 1639 человек Фото: EPA

На утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 16 218 новых заболевших COVID-19.

Среди выявленных за сутки инфицированных 689 детей и 631 медработник.

За прошедшие сутки было госпитализировано 1639 человек, умерло 184 человека, выздоровело – 8897. Было проведено 67 348 тестирований, из них 43 458 – методом полимеразной цепной реакции, 23 890 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболел 709 701 человек, выздоровело 335 135, скончалось 12 093 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Киев – 67 278;

Винницкая область – 17 051;

Волынская область – 23 656;

Днепропетровская область – 36 487;

Донецкая область – 22 210;

Житомирская область – 29 098;

Закарпатская область – 22 974;

Запорожская область – 29 296;

Ивано-Франковская область – 35 374;

Киевская область - 36 214 случаев;

Кировоградская область – 4941;

Луганская область – 6185;

Львовская область – 45 052;

Николаевская область – 17 710;

Одесская область – 42 851;

Полтавская область – 21 490;

Ровенская область – 30 430;

Сумская область – 27 603;

Тернопольская область – 27 425;

Харьковская область – 54 517;

Херсонская область – 9845;

Хмельницкая область – 28 917;

Черкасская область – 22 053;

Черновицкая область – 33 291;

Черниговская область – 17 753.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.