В Украине количество больных COVID-19 превысило 700 тыс. человек

На утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 16 218 новых заболевших COVID-19.
Среди выявленных за сутки инфицированных 689 детей и 631 медработник.
За прошедшие сутки было госпитализировано 1639 человек, умерло 184 человека, выздоровело – 8897. Было проведено 67 348 тестирований, из них 43 458 – методом полимеразной цепной реакции, 23 890 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболел 709 701 человек, выздоровело 335 135, скончалось 12 093 больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.