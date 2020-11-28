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ОБЩЕСТВО

В Украине количество больных COVID-19 превысило 700 тыс. человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

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За прошедшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 1639 человек
За прошедшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 1639 человек
Фото: EPA

На утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 16 218 новых заболевших COVID-19.

Среди выявленных за сутки инфицированных 689 детей и 631 медработник.

За прошедшие сутки было госпитализировано 1639 человек, умерло 184 человека, выздоровело – 8897. Было проведено 67 348 тестирований, из них 43 458 – методом полимеразной цепной реакции, 23 890 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболел 709 701 человек, выздоровело 335 135, скончалось 12 093 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

  • Киев – 67 278;
  • Винницкая область – 17 051;
  • Волынская область – 23 656;
  • Днепропетровская область – 36 487;
  • Донецкая область – 22 210;
  • Житомирская область – 29 098;
  • Закарпатская область – 22 974;
  • Запорожская область – 29 296;
  • Ивано-Франковская область – 35 374;
  • Киевская область - 36 214 случаев;
  • Кировоградская область – 4941;
  • Луганская область – 6185;
  • Львовская область – 45 052;
  • Николаевская область – 17 710;
  • Одесская область – 42 851;
  • Полтавская область – 21 490;
  • Ровенская область – 30 430;
  • Сумская область – 27 603;
  • Тернопольская область – 27 425;
  • Харьковская область – 54 517;
  • Херсонская область – 9845;
  • Хмельницкая область – 28 917;
  • Черкасская область – 22 053;
  • Черновицкая область – 33 291;
  • Черниговская область – 17 753.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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