Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в США (13,5 млн), Индии (9,5 млн) и Бразилии (6,3 млн).

Умерло от COVID-19 уже 1,47 млн человек, выздоровело 40,5 млн Фото: EPA

По состоянию на утро 30 ноября в мире подтвердили 63,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Умерло от COVID-19 уже 1,47 млн человек, выздоровело 40,5 млн.

Больше всего случаев зафиксировали в США (13,5 млн), Индии (9,5 млн) и Бразилии (6,3 млн). Россия обошла Францию и оказалась на четвертом месте (2,28 млн), во Франции же на тысячу случаев меньше (2,28 млн).

Более миллиона случаев подтвердили еще в семи государствах: Испания (1,65 млн), Великобритания (1,63 млн), Италия (1,6 млн), Аргентина (1,4 млн), Колумбия (1,3 млн), Мексика (1,1 млн) и Германия (1,06 млн).

По числу умерших первые в рейтинге университета – США (268 тыс.), далее – Бразилия (173 тыс.), Индия (137,6 тыс.), Мексика (105,7 тыс.), Великобритания (58,5 тыс.) и Италия (55,6 тыс.).

Больше всего выздоровело пациентов в Индии (8,9 млн). В Бразилии выздоровело 5,6 млн человек, в США – 5,15 млн, в России – 1,8 млн, в Аргентине – 1,26 млн, в Колумбии – 1,2 млн.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.