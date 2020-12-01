Смерть пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения света. Во Львовской ОГА сообщили, что инициируют увольнение руководства больницы

Директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис заявил, что медицинские работники на дежурстве в больнице Жолквы Львовской области, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, в полном объеме предоставили всю необходимую медицинскую помощь пациентам.

В Жолковской центральной районной больнице Львовской области после инцидента в больнице, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, в течение двух дней комиссия департамента здравоохранения собирала объяснения медицинских работников, которые находились на месте происшествия, а также представителей обладминистрации. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис заявил, что комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники на дежурстве предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

"В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – отметил он.

Чемерис заявил, что на владельца больницы – Жолковский районный совет – подготовили письмо с инициативой увольнения руководства медучреждения.

Председатель комиссии Андрей Голдун добавил, что департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим, чтобы понять, связаны ли смерти с отключением электроэнергии.

В ОГА отметили, что администрация Жолковской центральной районной больницы также должна немедленно разработать алгоритм действий на случай возникновения аварийных ситуаций в больнице.