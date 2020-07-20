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Во Львовской области умерла роженица с COVID-19

Новорожденный ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил директор Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив.

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Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 115 новых случаев инфицирования COVID-19
Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 115 новых случаев инфицирования COVID-19
Фото: EPA

В Жовкве Львовской области умерла 28-летняя роженица, инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом изданию "Високий замок" 20 июля сообщил директор Жовковской центральной районной больницы Игорь Шевцив.

Новорожденный ребенок в тяжелом состоянии, рассказал директор больницы.

По его словам, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, по словам Шевцива, у нее было ожирение, а также имелись сопутствующие хронические заболевания.

По информации издания, Жовковский район – третий по количеству инфицированных COVID-19 во Львовской области. За время пандемии там заболели 437 человек.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Из них во Львовской области – 115.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.

Теги: Львов, Украина, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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