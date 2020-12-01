В СНБО рассчитывают завершить вакцинацию украинцев от коронавируса к концу 2021 года

По словам главы комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академика Национальной академии наук Украины Сергея Комисаренко, к концу 2021 года в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 "те, кто этого захочет".

Вакцинацию украинцев от коронавируса SARS-CoV-2 могут провести до конца 2021 года, предположил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко в эфире канала "Украина 24" 1 декабря.

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", – сказал он.

По данным Комисаренко, некоторые украинские частные клиники ведут переговоры о закупке китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech.

"Насколько она эффективна? Китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится [вакцина американской компании] Moderna, в сравнении с другими вакцинами, к примеру, с [вакциной немецкой компании] Pfizer – они практически одинаковые, но Pfizer требует, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре: -80...-70 ºC. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 ºC, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности", – добавил он.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины Pfizer показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.