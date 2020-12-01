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Степанов объяснил, почему во время локдауна работу транспорта ограничивать не будут

Если в Украине введут локдаун, в общественном транспорте не будет создаваться толпа и люди смогут придерживаться противоэпидемических мер, уверен министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В Кабмине заявили, что работу общественного транспорта в Украине останавливать не будут
В Кабмине заявили, что работу общественного транспорта в Украине останавливать не будут
Фото: EPA

В случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут ограничивать. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов 1 декабря в эфире канала "Украина 24".

"Для нас введение любых карантинных ограничений и жесткого карантина связано с одним: нам нужно уменьшить давление на медицинскую систему. Это главный показатель, который мы принимаем во внимание. Давление уменьшается путем разрыва цепочки передачи заболевания. Если у нас все закрыто, кроме продуктовых магазинов и аптек, но есть критическая инфраструктура, которая работает, – те же больницы работают – и медработники должны доезжать к больницам. Или электростанции, или другие вещи. С точки зрения эпидемиологии и того, что у нас все, что будет прописано в жестком карантине, будет закрыто, мы не считаем, что незакрытие транспорта будет создавать проблему и повлияет на показатели заболеваемости, потому что в этом случае в транспорте ни при каких условиях не будет часа пик и все будут придерживаться мер", – сказал министр.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности относительно количества мест в салоне.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело 355 172 человека, умерло 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Теги: транспорт, карантин, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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