Тимошенко рассказал, введут ли в Украине локдаун

Украинские власти могут принять решение вводить или не вводить локдаун в связи с коронавирусом после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября). Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"По локдауну все очень просто. Сейчас у нас "карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся добиться "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открываются другие перепрофилированные больницы, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполнены больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это же тоже такая чуть-чуть накрученная штука. Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, в первую очередь – с кислородом и другим необходимым оборудованием. Полный локдаун, который многие обсуждают, может он быть или не может, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня". И будем принимать соответствующие решения", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.

"Это решение базируется в первую очередь на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц. Потому что главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми. Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полнейшей коммуникацией, и она будет заранее", – сказал замглавы ОПУ.

Полный локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине вводили 12 марта. Тогда запретили работу учебных заведений всех типов, торговых центров и заведений общепита, массовые мероприятия. Общественный транспорт работал с ограничениями, пункты пропуска на границе не работали. Международное авиа- и железнодорожное сообщение прекратили. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

25 ноября, стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



