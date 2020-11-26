В Грузии вводят локдаун до 31 января

Правительство Грузии приняло решение ужесточить и расширить действующие карантинные ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Об этом 26 ноября по результатам заседания межведомственного координационного совета сообщила пресс-служба правительства на своей странице в Facebook.
С 28 ноября по 31 января включительно в Грузии ограничат:
По информации правительства, спортзалы, бассейны и художественные студии будут закрыты. Конференции, обучение и культурно-развлекательные мероприятия разрешено проводить только онлайн.
В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди и Телави будут действовать дополнительные ограничения. В частности, школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переведут на дистанционное обучение, также приостановят работу частных и государственных детских садов.
На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи остановятся канатные дороги, а гостиницы смогут работать только для обеспечения зоны карантина.
С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановятся работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова возобновят передвижение транспорта с 16 января.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 26 ноября в мире зафиксировано более 60,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 118,6 тыс. – в Грузии. В стране от коронавируса умерло 1,1 тыс. человек.