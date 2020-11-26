В Грузии вводят локдаун до 31 января

В Грузии с 28 ноября ограничивают передвижение граждан с 21.00 до 5.00, закрывают рестораны, магазины и останавливают общественный транспорт.

В Грузии с начала пандемии инфицированы 118,6 тыс. человек Фото: EPA

Правительство Грузии приняло решение ужесточить и расширить действующие карантинные ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Об этом 26 ноября по результатам заседания межведомственного координационного совета сообщила пресс-служба правительства на своей странице в Facebook.

С 28 ноября по 31 января включительно в Грузии ограничат:

перемещение людей с 21.00 до 5.00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах. В качестве исключения ограничение не будет действовать в канун Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января);

регулярные междугородние перевозки пассажиров, в том числе по железной дороге, автобусом, маршрутным такси. Ограничения не вводятся на легковые автомобили (в том числе такси);

рестораны и заведения питания полностью переходят в режим работы навынос.

По информации правительства, спортзалы, бассейны и художественные студии будут закрыты. Конференции, обучение и культурно-развлекательные мероприятия разрешено проводить только онлайн.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди и Телави будут действовать дополнительные ограничения. В частности, школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переведут на дистанционное обучение, также приостановят работу частных и государственных детских садов.

На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи остановятся канатные дороги, а гостиницы смогут работать только для обеспечения зоны карантина.

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановятся работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова возобновят передвижение транспорта с 16 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 26 ноября в мире зафиксировано более 60,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 118,6 тыс. – в Грузии. В стране от коронавируса умерло 1,1 тыс. человек.