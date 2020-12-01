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Давиденко: Мы уже неделю-полторы как должны были ввести тотальный локдаун. Нет управляющих с яйцами

Власть не желает брать на себя ответственность и просто не принимает решения, подвешивая ситуацию с введением карантинных ограничений. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бизнесмен, экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

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Давиденко: На узелки подвешивают кучу проблем, и все они висят
Давиденко: На узелки подвешивают кучу проблем, и все они висят
Фото: Алексей Давиденко / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Приурочить локдаун к какой-то конкретной дате – абсурдная идея. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бизнесмен, экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

"Локдаун вводится, когда близок коллапс системы здравоохранения. Все, кто сегодня находится в медицинской среде, четко понимают, что реанимации уже на грани коллапса, потому что не хватает коек даже в городах-миллионниках. А райцентры на грани коллапса из-за нехватки обычных стационарных коек, подключенных к кислороду. Как можно в принципе обсуждать карантин, приуроченный к выходному дню, Новому году или еще чему-то? Я считаю, власть должна говорить не об этом. Они должны говорить, что локдаун нужно вводить с такого числа, потому что мы не справляемся, у нас не хватает коек с кислородом, врачи валятся с ног. У нас любят открывать объекты или вручать награды в честь какого-то праздника. И сейчас аналогичная ситуация – мы ищем дату для введения локдауна. Я считаю, это абсурд", – подчеркнул Давиденко.

Он считает, что система здравоохранения может и не выдержать до 25 декабря.

"Мы все обыватели. Мы не обладаем статистическим инсайдом, как Минздрав, Офис президента и СНБО. Сказать, наша математическая модель показала, что 25 декабря надо закрыться, – это позиция. А закрыться к Рождеству – это не позиция. Исходя из того, кто мне звонит, что у меня покупают, что востребовано в системе здравоохранения (я много общаюсь с врачами и медперсоналом), мы уже неделю-полторы как должны были ввести тотальный локдаун. Мы бы спокойно его прожили, не поставили бы систему медицины на колени и к 15 декабря вышли из карантина, успели бы еще заработать и уйти на новогодние праздники, которые характеризуются очень низкой активностью людей. Украинцы и так будут сидеть до 7 января дома. Для этого не надо вводить карантин", – отметил собеседник.

Он полагает, что для закрытия страны на карантин у власти не хватает желания взять на себя ответственность.

"Нет управляющих с яйцами. Нет того, кто готов взять ответственность. Когда ты находишься в бизнесе, ты все время вынужден принимать решения (популярные и непопулярные). Руководители привыкли ежедневно десятки раз брать на себя ответственность – перед акционерами, собственниками, сотрудниками и их семьями. Поэтому тебя ценят. А туда [во власть] волной вынесло аферистов, которые не в состоянии принимать решения. Мы это видим. Даже если ошиблись, доведите начатое до конца. Они просто не принимают никаких решений, а подвешивают ситуацию. На узелки подвешивают кучу проблем, и все они висят. С локдауном аналогичная ситуация", – резюмировал Давиденко.

1 декабря глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, локдаун в Украине будет вводиться, но дата еще обсуждается. "Или в декабре, или со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. То, что локдаун будет – это 100%", – подчеркнул Данилов.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело 355 172 человека, умерло 12 548.

Теги: Украина, Рождество, медицина, СНБО, бизнес, праздники, карантин, Минздрав, власть, врачи, Алексей Давиденко, Офис президента Украины, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, яйца
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