В Украине в случае локдауна работу транспорта ограничивать не будут – Криклий

Ни один вид транспорта в Украине на время локдауна ограничивать не планируют. Ограничения возможны лишь в отношении международных перелетов – в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране прибытия, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий: Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимается. Об этом в эфире "1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Даже те страны, которые вводили какие-то дополнительные ограничения относительно функционирования различных заведений, там транспорт продолжает работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", – сказал министр.

По его словам, не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, а что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".