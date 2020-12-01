ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине в случае локдауна работу транспорта ограничивать не будут – Криклий

Ни один вид транспорта в Украине на время локдауна ограничивать не планируют. Ограничения возможны лишь в отношении международных перелетов – в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране прибытия, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Криклий: Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим
Криклий:  Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимается. Об этом в эфире "1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Даже те страны, которые вводили какие-то дополнительные ограничения относительно функционирования различных заведений, там транспорт продолжает работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", – сказал министр.

По его словам, не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, а что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", – подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 1 декабря в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня". 

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Теги: транспорт, Украина, карантин, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какое нежное фото". Орбакайте показала свой детский снимок с Пугачевой
"Какое нежное фото". Орбакайте показала свой детский снимок с Пугачевой
Яма рассказал, как осваивал падлборд
Яма рассказал, как осваивал падлборд
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
46-летняя Мосс снялась для обложки британского Vogue
46-летняя Мосс снялась для обложки британского Vogue
"К новогодним деревьям питаю слабость особую". Мазур снялась возле новогодней елки
"К новогодним деревьям питаю слабость особую". Мазур снялась возле новогодней елки
Борисова сделала татуаж ареолы сосков и показала результат на видео
Борисова сделала татуаж ареолы сосков и показала результат на видео
"С Днем матери трижды". Loboda приписали тройное материнство
"С Днем матери трижды". Loboda приписали тройное материнство
"Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать". Потап высказался о дуэте с Бузовой и прокомментировал клип Dorofeeva, снятый на аллее Героев Небесной сотни
"Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать". Потап высказался о дуэте с Бузовой и прокомментировал клип Dorofeeva, снятый на аллее Героев Небесной сотни
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Очень сложно узнать". Dzidzio показал, как выглядел раньше
"Очень сложно узнать". Dzidzio показал, как выглядел раньше
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
Свитолина показала тренировку в зале
Свитолина показала тренировку в зале
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS