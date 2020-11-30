Степанов заявил, что "карантин выходного дня" не достиг желаемого эффекта

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине не достигли того эффекта, на который рассчитывали при введении "карантина выходного дня", – украинцы не придерживались карантина в полном объеме.

Степанов: Мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались "карантина выходного дня" Фото: Максим Степанов / YouTube

Министерство здравоохранения Украины не будет рекомендовать продлевать сроки "карантина выходного дня". Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос о возможности продления "карантина выходного дня" министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Степанов добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения "карантины выходного дня" в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались "карантина выходного дня". Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", – сказал он.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только навынос.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.