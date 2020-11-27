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Карантин выходного дня не показал эффективности – Госпотребслужба Украины

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан считает, что для эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо ввести локдаун.

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В Госпродпотребслужбе считают, что по всей стране необходимо ввести локдаун
В Госпродпотребслужбе считают, что по всей стране необходимо ввести локдаун
Фото: pixabay.com

Карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Такое мнение высказал 27 ноября начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".

В Украине необходимо ввести жесткие карантинные ограничения, это должно касаться всей страны, а не отдельных регионов, считает Рубан.

"Должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата", – сказал он.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. умерли.

Теги: Украина, карантин, Олег Рубан, Госпродпотребслужба, Госпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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