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Ресторатор Федотенков: На ваш гибридный локдаун вы получите саботаж. И вас коллективно пошлют на х..й

Ресторатор Дмитрий Федотенков обратился к украинским властям с требованием ввести нулевую ставку налога на землю и налоговые каникулы на налог на доходы физлиц на период карантина.

Федотенков: Всего 3% заболевших подхватывают заразу в заведениях общепита
Федотенков: Всего 3% заболевших подхватывают заразу в заведениях общепита
Фото: Dima Fedotenkov / Facebook

Ресторатор Дмитрий Федотенков в своем Facebook заявил, что если украинские власти введут "карантин выходного дня" без каких-либо мер помощи бизнесу, то в ответ получат комбинированный саботаж.

Он отметил, что "карантин выходного дня" сильно ударит по заведениям питания, так как именно на эти дни приходится основой приток клиентов.

"При этом исследования показывают, что вероятность заражения COVID-19 в ресторанах минимальна. Всего 3% заболевших подхватывают заразу в заведениях общепита. При этом за восемь месяцев властями не сделано ничего, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии. Не построены госпитали. Не налажена система национального тестирования. Не выстроена система обучения и мотивации врачей", – подчеркнул он.

Он также напомнил, что у большинства рестораторов помещения взяты в аренду.

"Это означает, что, как только ты открываешься, с тебя требуют деньги. А когда три дня вынужденный выходной, ты открыт или закрыт? И какой дисконт? А кто его сделает?" – спрашивает ресторатор.

Федотенков также пожаловался, что власти не предложили ни одной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Он привел примеры стран, где оказывают помощь малым предприятиям по выплате заработной платы работникам, в частности Австралию, Германию и Швецию.

"Мы тоже имеет на это право. Мы хотим снижения НДС до 7%. Мы хотим нулевую ставку налога на землю на весь период карантина. И налоговые каникулы на налог на доходы физлиц – также на весь период карантина. Мы требуем мораторий на проверки и целый пакет требований по компенсации убытков. Иначе на ваш гибридный локдаун вы получите комбинированный саботаж. И вас коллективно пошлют на х...й", – написал он.

https://www.facebook.com/dima.fedotenkov.5/posts/3724242454320402

Ряд украинских СМИ вчера, 3 ноября, сообщили о возможном ужесточении карантина в Украине по решению правительства. Отмечалось, что власти рассматривают различные варианты – от "карантина выходного дня" до комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что "кого-то отдельного ответственного" за борьбу с COVID-19 нет.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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