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В Офисе президента рассказали, когда в Украине могут вернуть жесткий карантин

Украинские власти отслеживают ситуацию с эпидемией коронавируса в стране по ряду показателей, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк: Сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм, и это хорошо
Подоляк: Сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм, и это хорошо
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В Украине могут вернуть жесткий карантин, если будет всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента случаев заболевания в тяжелых формах и заполняемости больничных коек. ОП отслеживают ситуацию с эпидемией по всем показателям.

"Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм, и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин", – утверждает Подоляк.

При этом он добавил, что точного параметра (например, более 10 тыс. новых случаев коронавируса в сутки) недостаточно. Ограничения, скорее всего, будут вводиться точечно, так как в каждой области Украины разная эпидемическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.

"В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно", – сказал Подоляк.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случая в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, ограничения, инфекция, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Михаил Подоляк
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