Шмыгаль рассказал, при каких условиях в Украине введут жесткий локдаун

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти пока не собираются идти по пути ряда европейских стран, которые повторно ввели жесткие ограничения из-за COVID-19.

Шмыгаль: Все мы видим, что много стран в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 ноября заявил, что жесткий локдаун в стране введут, если ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Все мы видим, что много стран в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами. Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", – подчеркнул глава Кабмина.

"Украинская правда" 3 ноября со ссылкой на информированные источники в Кабинете Министров и Офисе президента сообщала, что жесткий карантин в Украине могут ввести со следующей недели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.