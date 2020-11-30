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Садовый о возможном локдауне: Рождество отменить нельзя, ведь у нас во Львове в это время особая атмосфера

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города.

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Садовый: Мы во Львове пока держим ситуацию
Садовый: Мы во Львове пока держим ситуацию
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Люкс" заявил, что нельзя отменять празднование Рождества, так как в его городе в это время особая атмосфера, сообщает 30 ноября пресс-служба Львовского горсовета.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству людей, заболевших и по койко-местам. У нас около 49% коек занято в наших городских коммунальных больницах. Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", – отметил Садовый.

По его мнению, жесткие ограничения могут сильно ударить по экономике города.

"Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина. Это может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность: потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова – надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", – утверждает мэр.

В опубликованном 27 ноября интервью "Бабелю" Садовый заявлял, что если правительство примет решение о полном локдауне, то его должны выполнять все. При этом он подчеркнул, что понимает логику полного локдауна, в отличие от "карантина выходного дня", который, по его мнению, неэффективен.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.

Во Львовской области зафиксировано 46 078 случаев коронавируса.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня". 

Теги: Львов, Украина, Рождество, Кабинет Министров, экономика, Андрей Садовый, карантин, ограничения, больницы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
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