Сегодня будет решено, нужно ли вводить в Украине локдаун – Офис президента

О результатах совещания, на котором представители Кабинета Министров Украины и Совета национального совета безопасности и обороны решат, нужно ли вводить в стране карантин, сообщат "как можно быстрее", заявили в Офисе президента.

Сегодня состоится совещание с участием представителей Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел и Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором решат, нужно ли вводить жесткий карантин.

Об этом шла речь на сегодняшнем совещании при президенте Украины Владимире Зеленском, сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский призвал "определиться с реалистичными прогнозами", чтобы понять, выдержат украинская экономика и медицинская система нагрузку.

"Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что без жесткого карантина не обойтись", – сказал он.

О решении, которое примут на сегодняшнем совещании, сообщат "как можно быстрее", говорится в релизе ОПУ, – чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерли 12,3 тыс. пациентов, выздоровели более 345 тыс.