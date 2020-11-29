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Кабмин Украины рассматривает вариант введения "интеллектуального локдауна" – Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность введения локдауна в Украине высокая.

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Закрытие метро в Киеве испортит новогодние праздники, признал Арахамия
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины рассматривает вариант введения "интеллектуального локдауна" с учетом специфики каждого региона, заявил 28 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

Арахамия допустил вероятность 90% введения локдауна по всей стране, но остается вопрос, как правильно его ввести и в каком формате.

"Вероятность введения локдауна очень высокая. [...] Правительство заявляет об интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе и про общественный транспорт", – пояснил Арахамия.

Нардеп прокомментировал возможность остановки общественного транспорта во время такого локдауна, в частности метро в Киеве.

"Мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, в общем-то проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей. Конечно, это испортит новогодние праздники, но зато не так сильно ударит по экономике", – сказал он.

В Украине последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день. Так, на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая. За 26 ноября в Украине выявили 16 218 больных COVID-19. В воскресенье 29 ноября в стране зафиксировали снижение заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. Министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Сейчас в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня".

Теги: Кабинет Министров, карантин, Слуга народа, Давид Арахамия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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