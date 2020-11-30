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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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"Интеллектуальный локдаун" – это когда внутренне ты хочешь смотреть "Сватов", а вынужден писать, что нет ничего гениальнее, чем "Ход королевы"

Судя по всему, "интеллектуальный локдаун" – это когда твое собственное мнение не совпадает с твоей официальной позицией.

Тяжело так жить. Внутренне ты против мировой закулисы, рептилоидов и коварного Сороса. А официально вынужден говорить, что за все хорошее, против всего плохого, говорить на английском и показывать, что готов играть по правилам чтобы проклятые буржуины дали тебе денег.

Внутренне ты понимаешь, что коррупция – это нормально и вообще – традиция, а официально вынужден обещать с ней нещадно бороться.

Внутренне ты понимаешь, что Национальный банк создан, чтобы печатать деньги и поддерживать отечественного производителя, особенно производителя сериалов, а официально вынужден заверять, что независимость Национального банка для тебя святое и ты поддерживаешь политику инфляционного таргетирования (чтобы это такое ни было на самом деле).

Внутренне ты понимаешь, что платить по долгам – это моветон, и кидать кредиторов есть вещь абсолютно нормальная, а официально вынужден говорить, что всегда будешь исполнять свои обязательства, потому как надо брать новые деньги в долг, чтобы было чем платить пенсии.

Внутренне ты хочешь смотреть сериал "Сваты", а вынужден писать, что нет ничего гениальнее, чем "Ход королевы" ("Ферзевый Гамбит").

Внутренне, ты ненавидишь эти электронные декларации и того человека, который их выдумал, а внешне вынужден обещать вернуть обязательно электронное декларирование и даже предусмотреть наказание для тех, кто будет это правило нарушать.

Это ж какая психика такое выдержит. Мозг кипит. Приходится вводить локдаун.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, карантин, политика, сериал, Сергей Фурса, электронное декларирование, Сваты, Давид Арахамия
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