Степанов заявил, что на следующей неделе лоудаун вводить не будут

В случае введения в Украине локдауна об этом предупредят за 7–10 дней, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Ситуация напряженная, как все восемь месяцев эпидемии, но она не является критической Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

На следующей неделе в Украине не будут вводить локдаун. Об этом в эфире канала "Интер" 27 ноября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены только по показателям.

"Основной показатель, которому все подчиняется, – это заполненность коек, то есть способность нашей системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь. На сегодняшний день она составляет немного меньше 50%. У нас около 28 тыс. [пациентов] находятся на больничных койках. Ситуация напряженная, как все восемь месяцев эпидемии, но она не является критической", – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что о карантине сообщат заранее.

"Любые вещи, связанные с введением жестких карантинных ограничений, – они связаны только с теми показателями, которые я назвал. На следующей неделе точно никто не будет вводить его. Мы разрабатываем различные варианты развития событий, но в любом случае минимум за 7–10 дней будет соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. умерли.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Сейчас в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня".