"Демонстрация бурной деятельности". Садовый объяснил, почему Львов отказался от "карантина выходного дня"

В случае введения во Львове "карантина выходного дня" предприниматели останутся без денег и будут требовать их от мэрии, считает мэр Львова Андрей Садовый.

Львов отказался вводить "карантин выходного дня" из-за его неэффективности. Об этом мэр города Андрей Садовый заявил "Бабелю" в интервью, которое было опубликовано 27 ноября.

Журналисты спросили, не считает ли он популизмом отказ Львова выполнять решение Кабинета Министров.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию и видим динамику. Относительно "карантина выходного дня": ни один профессиональный врач не подтвердил мне, что он работает. Это просто демонстрация бурной деятельности. Скорее можно заразиться в общественном транспорте, в большом торговом центре, поэтому в субботу и воскресенье они во Львове не работают. А в маленьком магазинчике, куда в течение дня зайдет пять или 10 человек, – там минимальная возможность заражения. То же с кафе, где будут заняты три-четыре столика по два человека, это ни на что не влияет", – сказал Садовый.

Он отметил, что во Львове в малом бизнесе работает порядка 50 тыс. человек, они "сами себя кормят".

"Если лишить их заработка, они придут в город и скажут: "Дайте нам деньги". Вы же понимаете, что правительство никакой компенсации никому не заплатит, потому что денег физически нет. У нас есть проблема вовремя заплатить деньги пенсионерам, медикам. МВФ (Международный валютный фонд. – "ГОРДОН") сказал, что денег в этом году не будет", – объяснил мэр Львова.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

11 ноября Садовый назвал решение об усилении карантина в выходные "ерундой". 13 ноября горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. В мэрии считают, что это освобождает указанные заведения от необходимости выполнения требования правительства.

В Украине по состоянию на 27 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили в 693 407 случаях, из них 16 218 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 11 909 пациентов с COVID-19, выздоровело 326 238 человек.

Во Львовской области зарегистрировано в общей сложности 44,5 тыс. инфицирований коронавирусом.