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Мэр Ивано-Франковска выступил против локдауна в Украине

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что средства, заработанные предпринимателями во время новогодних праздников, позволяют им содержать свои хозяйства и сотрудников почти до пасхальных праздников.

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Марцинкив: Локдаун добьет малый и средний бизнес, который и так непросто этот год переживает
Марцинкив: Локдаун добьет малый и средний бизнес, который и так непросто этот год переживает
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения тотального локдауна в Украине, так как это "добьет малый и средний бизнес". Об этом Марцинкив заявил 30 ноября во время брифинга в Facebook.

"В очередной раз обращаюсь к правительству с просьбой не вводить локдаун, потому что локдаун добьет малый и средний бизнес, который и так непросто этот год переживает. Поэтому очень важно учитывать, что именно перед Николаем (День Святого Николая 19 декабря. – "ГОРДОН"), перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, на которые потом могут содержать свои хозяйства, работников в течение второй половины января, февраля, марта и почти до пасхальных праздников", – отметил он.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/802403217204258/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело 355 172 человека, умерло 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня". 

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Власти Львова уже выступили против локдауна – мэр города Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города.

Теги: Украина, Ивано-Франковск, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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