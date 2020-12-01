Мэр Ивано-Франковска выступил против локдауна в Украине

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что средства, заработанные предпринимателями во время новогодних праздников, позволяют им содержать свои хозяйства и сотрудников почти до пасхальных праздников.

Марцинкив: Локдаун добьет малый и средний бизнес, который и так непросто этот год переживает Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения тотального локдауна в Украине, так как это "добьет малый и средний бизнес". Об этом Марцинкив заявил 30 ноября во время брифинга в Facebook.

"В очередной раз обращаюсь к правительству с просьбой не вводить локдаун, потому что локдаун добьет малый и средний бизнес, который и так непросто этот год переживает. Поэтому очень важно учитывать, что именно перед Николаем (День Святого Николая 19 декабря. – "ГОРДОН"), перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели зарабатывают те средства, на которые потом могут содержать свои хозяйства, работников в течение второй половины января, февраля, марта и почти до пасхальных праздников", – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело 355 172 человека, умерло 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".