Степанов рассказал, будут ли обсуждать локдаун на заседании Кабмина 2 декабря

В случае введения локдауна в Украине об этом проинформируют заранее, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Мы предложение о локдауне на заседание правительства не вносили Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Минздрав Украины не выносит на заседание Кабмине 2 декабря предложений об ужесточении карантинных огранчиений в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" 1 декабря.

"Нет, не ожидать [решения о локдауне 2 декабря]. Мы такое предложение на заседание правительства не вносили. У нас есть другие постановления, касающиеся медицинской системы, но то, что завтра, не касается карантинных ограничений. Это постановления о выделении дополнительных средств, в том числе на лабораторные центры... Что касается жесткого карантина, каких-либо дополнительных ограничений, то на завтра мы такой проект решения даже не готовили", – сказал министр.

Он сказал, что в случае введения локдауна о нем проинформируют заранее.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 декабря в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности – относительно количества мест в салоне. Степанов также заявлял, что транспорт в случае введения локдауна останавливать не будут.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".