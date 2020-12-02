Врач-инфекционист Голубовская заразилась коронавирусом – экс-нардеп

Экс-нардеп Ольга Червакова сообщила о заражении врача-инфекциониста Ольги Голубовской коронавирусом. По данным ТСН, Голубовскую госпитализировали, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Голубовская – одна из наиболее узнаваемых в Украине экспертов-эпидемиологов Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Известная украинская врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заразилась коронавирусом. Об этом экс-нардеп Ольга Червакова написала в Facebook.

По данным ТСН, вечером 30 ноября Голубовскую госпитализировали. Ее состояние предварительно оценивают как средней тяжести.

Голубовской 55 лет. Она окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

После начала пандемии коронавирусной инфекции стала членом оперативного штаба по борьбе с COVID-19, она одна из наиболее узнаваемых экспертов-эпидемиологов. В частности, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман она говорила, что сейчас – самый страшный период за всю ее профессиональную деятельность.