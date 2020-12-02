В Японии вакцинация от коронавируса будет бесплатной

В Японии продлили действие карантинных ограничений из-за COVID-19 и приняли поправки в закон, которые позволяют вакцинировать население от COVID-19 бесплатно.

В Японии подтвердили COVID-19 у 150 тыс. человек Фото: EPA

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также поправки в закон предусматривают продление крайнего срока таких карантинных мер, как изоляция и задержание иммигрантов.

В июне японский стартап Anges Inc. заявил о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19.