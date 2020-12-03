Турция проведет вакцинацию от коронавируса в четыре этапа

Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Турцию после 11 декабря.

Турция станет одной из первых стран в мире, которые начнут вакцинацию против коронавируса. Об этом 3 декабря заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет агентство "Анадолу".

Первая партия вакцины прибудет в страну после 11 декабря. Если будет установлено, что вакцины соответствуют стандартам, власти выдадут разрешение на их применение.

Турция планирует проводить вакцинацию в четыре этапа. На первом этапе будут вакцинированы медики, люди в возрасте 65 лет и старше, люди с инвалидностью, жители приютов, на втором – те, кто работает на критических работах, и люди в возрасте 50 лет и старше, страдающие хотя бы одним хроническим заболеванием. Третий этап включает лиц, страдающих по крайней мере одним хроническим заболеванием в возрасте до 50 лет, молодых людей, работников промышленности и профессиональных работников, не упомянутых в первых двух группах. Всех остальных вакцинируют на четвертом этапе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции зафиксировано почти 701 тыс. случаев коронавируса, умерло 14 129 человек, выздоровело 414,1 тыс. заболевших.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.