Генассамблея ООН проведет специальную сессию, посвященную вызовам пандемии COVID-19

Представители более 150 стран обсудят ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и кризис, вызванный ею, на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ООН отметили, тчо пандемия вызвала глобальный кризис, охвативший сферы безопасности и прав человека Фото: depositphotos.com

Генеральная ассамблея ООН проведет 3 и 4 декабря специальную сессию, посвященную вызовам пандемии COVID-19. Об этом сообщил "Укринформ".

В заседании примут участие главы государств, правительств, профильных ведомств более 150 стран мира. Выступления иностранных лидеров пройдут в интерактивном режиме, отмечено в сообщении.

"Пандемия COVID-19 стала не только самым глобальным кризисом в области здравоохранения за 75 лет с момента создания ООН. Она превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", – подчеркнули в ООН.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, выявлено 64,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончалось 1,49 млн, а выздоровело 41,4 млн пациентов.