"На местах ждали, что пронесет". В Минздраве Украины прокомментировали обеспеченность больниц кислородом

Каждая украинская больница для инфицированных коронавирусом должна обеспечивать пациентам кислородную поддержку, однако с этим есть проблемы, отметила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

Микичак назвала регионы, в которых с кислородом проблемы Фото: ЕРА (архив)

В украинских больницах для инфицированных коронавирусом не везде обеспечили подачу пациентам кислорода. Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 3 декабря.

"Еще в первых рекомендациях лечения коронаболезни, а затем уже и в протоколе Минздрава по лечению СOVID-19 однозначно рекомендуется кислородная поддержка пациентов... Соответственно, каждая больница, каждая местная администрация должны безотлагательно организовать инфраструктуру для реализации протокола: маршруты пациентов, инфекционный контроль, медикаменты, систему газоснабжения... К сожалению, так случилось, что на местах многие ждали, что пронесет", – сказала она.

По словам замминистра, "убеждать людей, что Минздрав не организовал кислород в ту или иную больницу, – то же самое, что Минздрав должен был прийти и обустроить в больнице операционную или родзал".

"Оценив ситуацию, правительство поручило областным администрациям обеспечить 80% койко-мест доступом к кислороду. Чтобы активизировать работу областей по кислороду правительство выделило две целевые субвенции для больниц – в размере 1,5 млрд грн", – объяснила Микичак.

Она подчеркнула, что "Минздрав не ищет виновных", а решает проблему.

"Например, постоянно работаем с заводами – поставщиками кислорода. В начале пандемии было три завода, которые поставляли медицинский кислород, сейчас выданы дополнительные лицензии и таких заводов уже 18. Продолжается работа по организации производства в Украине кислородных концентраторов", – отметила Микичак.

По ее данным, среди проблемных регионов с точки зрения обеспечения кислородом – Донецкая, Луганская, Закарпатская, Ровенская, Одесская и Днепропетровская области. Среди регионов, которые "справляются", Микичак назвала Хмельницкую область.

По состоянию на 3 декабря в Украине зарегистрировано 772 760 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 496 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 12 960 пациентов с COVID-19, выздоровело 384 426.

По данным Минздрава на 3 декабря, в Украине в больницах первой волны COVID-19 имеется 58 532 койко-места.