Ежедневно сотни концентраторов в Украине выкупают частные лица. Отсюда ажиотаж и острая нехватка кислорода тем, кому он нужен именно сейчас

Я обращаюсь к собственникам и руководителям компаний, где работает 100 и более человек.

К сожалению. Главным покупателем кислородных концентраторов в Украине является не государство. Самый большой покупатель – обыкновенные украинцы. Наши с вами партнеры, коллеги, сотрудники и члены их семей.

У людей сработал инстинкт самосохранения. Не веря, что государство в критический момент сможет обеспечить их больничную койку кислородом, люди по всей стране начали массово скупать концентраторы для нужд себя и своей семьи.

Концентраторы расписаны и выкуплены частными покупателями еще до того, как самолеты с ними приземляются в Украине. Ежедневно сотни изделий стоимостью от 40 тыс. грн выкупаются за считанные часы.

В данный момент происходящее на рынке концентраторов иначе как истерией назвать нельзя. То, что могло бы спасать жизни десятков людей, покупается для спасения единиц.

Коллеги! Мы с вами вплотную подошли к ситуации, когда до 10% наших с вами сотрудников и членов их семей в той или иной степени тяжести болеют коронавирусом.

Так как в сложившейся ситуации рассчитывать на государство не приходится, я вижу только один действенный выход, как успокоить людей и сбить волну массового частного приобретения концентраторов.

Я считаю. Руководители компаний со штатом 100 и более сотрудников должны приобрести один–два кислородных концентратора в обменный фонд предприятия. А чтобы эти концентраторы не простаивали – объединитесь в их совместном использовании со своими коллегами по рынку.

Поверьте. Этот простой шаг точно собьет вал частных покупок и обеспечит кислородом намного большее количество людей.

Вдумайтесь. Один концентратор, купленный в обменный фонд фирмы из 100 сотрудников, может в разное время помочь членам 100 семей. А такой же точно концентратор, купленный частным лицом, в лучшем случае спасет несколько членов одной семьи. Отсюда и ажиотаж, и дефицит, и острая нехватка тем, кому они нужны именно сейчас.

Соберите собрание. Разошлите письма своим сотрудникам. Сообщите, что в случае необходимости – каждый ваш сотрудник и каждый член их семьи сможет бесплатно воспользоваться кислородным концентратором из обменного фонда вашего предприятия.

Это успокоит. Это вселит уверенность. Это собьет ажиотаж частных закупок. Этим простым решением вы не только проявите лояльность и заботу по отношению к вашим сотрудникам и их семьях. Вы не только сэкономите их деньги и вселите им уверенность в завтрашний день. Главное – своим поступком, вы заставите меньшее количество концентраторов работать на большее количество людей.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора