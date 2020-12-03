COVID-19 в Украине. Вторые сутки подряд выздоровевших больше, чем заболевших

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, скончались 243 пациента с COVID-19.

За последние сутки в Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", – написал он.

По данным министра, за прошедшие 24 часа в стране госпитализировали 1739 человек, умерли 243 пациента с COVID-19.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело – 384 426.

За последние сутки в стране сделали почти 73 тыс. тестирований на коронавирус, из них более 47 тыс. – методом ПЦР.

Наибольший прирост больных за 24 часа зафиксирован в Киеве (1364) и Запорожской области (1060).

Количество заболевших в регионах:

Киев – 75 376 случаев;

Винницкая область – 17 988;

Волынская область – 25 121;

Днепропетровская область – 40 966;

Донецкая область – 24 175;

Житомирская область – 30 630;

Закарпатская область – 23 880;

Запорожская область – 33 615;

Ивано-Франковская область – 38 080;

Киевская область – 40 427;

Кировоградская область – 5701;

Луганская область – 6610;

Львовская область – 48 144;

Николаевская область – 19 894;

Одесская область – 47 920;

Полтавская область – 23 926;

Ровенская область – 32 223;

Сумская область – 31 184;

Тернопольская область – 28 673;

Харьковская область – 57 267;

Херсонская область – 11 087;

Хмельницкая область – 30 943;

Черкасская область – 24 776;

Черновицкая область – 34 432;

Черниговская область – 19 722.

Сутками ранее также было зафиксировано больше выздоровлений от COVID-19, чем инфицирований.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.