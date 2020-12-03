COVID-19 в Украине. Вторые сутки подряд выздоровевших больше, чем заболевших

За последние сутки в Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", – написал он.
По данным министра, за прошедшие 24 часа в стране госпитализировали 1739 человек, умерли 243 пациента с COVID-19.
Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело – 384 426.
За последние сутки в стране сделали почти 73 тыс. тестирований на коронавирус, из них более 47 тыс. – методом ПЦР.
Наибольший прирост больных за 24 часа зафиксирован в Киеве (1364) и Запорожской области (1060).
Количество заболевших в регионах:
Сутками ранее также было зафиксировано больше выздоровлений от COVID-19, чем инфицирований.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.