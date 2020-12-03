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COVID-19 в Украине. Вторые сутки подряд выздоровевших больше, чем заболевших

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, скончались 243 пациента с COVID-19.

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Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве
Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших  14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", – написал он.

По данным министра, за прошедшие 24 часа в стране госпитализировали 1739 человек, умерли 243 пациента с COVID-19.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 772 760 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 12 960 больных, выздоровело 384 426.

За последние сутки в стране сделали почти 73 тыс. тестирований на коронавирус, из них более 47 тыс. – методом ПЦР.

Наибольший прирост больных за 24 часа зафиксирован в Киеве (1364) и Запорожской области (1060).

Количество заболевших в регионах:

  • Киев – 75 376 случаев;
  • Винницкая область – 17 988;
  • Волынская область – 25 121;
  • Днепропетровская область – 40 966;
  • Донецкая область – 24 175;
  • Житомирская область – 30 630;
  • Закарпатская область – 23 880;
  • Запорожская область – 33 615;
  • Ивано-Франковская область – 38 080;
  • Киевская область – 40 427;
  • Кировоградская область – 5701;
  • Луганская область – 6610;
  • Львовская область – 48 144;
  • Николаевская область – 19 894;
  • Одесская область – 47 920;
  • Полтавская область – 23 926;
  • Ровенская область – 32 223;
  • Сумская область – 31 184;
  • Тернопольская область – 28 673;
  • Харьковская область – 57 267;
  • Херсонская область – 11 087;
  • Хмельницкая область – 30 943;
  • Черкасская область – 24 776;
  • Черновицкая область – 34 432;
  • Черниговская область – 19 722.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/832080934001570

Сутками ранее также было зафиксировано больше выздоровлений от COVID-19, чем инфицирований.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, эпидемия, Запорожская область, болезнь, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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