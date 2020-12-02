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В Украине решили не продлевать "карантин выходного дня", локдаун введут после Нового года. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 2 декабря.

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Введение локдауна, согласно опросам, поддерживают 58% украинцев
Введение локдауна, согласно опросам, поддерживают 58% украинцев
Фото: ЕРА

Кабмин отказался продлевать "карантин выходного дня"

Так называемый карантин выходного дня дал "позитивный эффект" в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, однако правительство решило не продлевать его. В стране остались действовать только ограничения "оранжевой" карантинной зоны.

Жесткий локдаун в Украине намерены ввести со 2 января, выяснило издание "ГОРДОН". Источники говорят, что карантин продлится две недели – до 15 января, такое решение украинским властям представляется "самым рациональным решением" в нынешней ситуации.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", введение локдауна в Украине поддерживают 58% граждан

Великобритания и Россия готовятся к массовой вакцинации от коронавируса

Утром стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. 

Соединенное Королевство заказало 40 млн доз вакцины, которыми можно привить 20 млн человек. Первые 800 тыс. доз прибудут в страну в ближайшие дни. В минздраве страны заявили, что Нацслужба здравоохранения готова начать вакцинацию в начале следующей недели.

Во второй половине дня российский президент Владимир Путин объявил о начале "если не массовой, то масштабной" кампании по вакцинации граждан РФ. Он поручил начать прививать россиян со следующей недели. Первыми будут вакцинированы медики и педагоги. 

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование отношения украинцев к вакцинации от коронавируса. Результаты опроса показали, что 55% респондентов готовы сделать прививку, если она будет бесплатной, не готовы – 40%; если она будет платной – готовы только 35%, не готовы 57% опрошенных. 

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА

Кабинет Министров согласовал отставку Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу. Сообщалось, что он возглавит "Укроборонпром". Указ об увольнении Гусева еще не подписан. 

НАБУ заявило о вмешательстве со стороны Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 1 декабря тайно заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии, заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

В результате НАБУ не смогло сообщить о подозрении еще одному фигуранту производства. В этом деле фигурируют экс-нардеп Максим Микитась и, по данным СМИ, замглавы Офиса президента Олег Татаров

Харьковский горсовет готовится к проведению первой сессии нового созыва без Кернеса

Харьковский горсовет внес в регламент изменения, касающиеся порядка проведения первой сессии нового созыва. Изменения позволяют депутатам большинством голосов выбрать председательствующего. Он проведет заседание, если избранный городской голова Геннадий Кернес будет отсутствовать на первой пленарной сессии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Великобритания, Геннадий Кернес, Олег Татаров, Укроборонпром, вакцинация, карантин, взятка, Харьковский горсовет, НАБУ, Юрий Гусев, Минздрав, Максим Микитась, Денис Шмыгаль, Ирина Венедиктова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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