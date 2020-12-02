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НАБУ заявило о вмешательстве Венедиктовой в расследование дела Микитася. По данным Бутусова, она помешала задержанию Татарова

Генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 1 декабря тайно заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии, в котором фигурирует экс-нардеп Максим Микитась, заявили в Национальном антикоррупционном бюро. Венедиктова таким образом сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Олега Татарова, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов.

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Венедиктова сделала процессуальным руководителем дела саму себя, заявил Бутусов
Венедиктова сделала процессуальным руководителем дела саму себя, заявил Бутусов
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро 2 декабря заявило, что Офис генерального прокурора препятствует привлечению к ответственности фигурантов дела о хищении средств Нацгвардии.

В релизе НАБУ сказано, что генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 1 декабря "тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины" заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы о размере ущерба, нанесенного Нацгвардии. 

"Как результат – детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки провести запланированные следственные и процессуальные действия, а именно – сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления – экс-чиновнику государственной компании "Укрбуд", – сообщили в НАБУ. 

Имен подозреваемых в бюро не называли, но известно, что в этом производстве фигурируют экс-нардеп Максим Микитась и, по данным СМИ, замглавы Офиса президента Олег Татаров. "Украинская правда" писала, что до назначения в Офис президента Татаров был адвокатом и представлял интересы "Укрбуда", а также работал в фирме юристом. 

Сегодня на заседании Высшего антикоррупционного суда избрали меру пресечения для заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины Константина Дубоноса, тоже фигурирующего в деле Микитася. 

Следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для экс-нардепа получение недостоверной экспертизы. Как сказал на заседании прокурор, Татаров мог вести переговоры о взятке

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов заявил 1 декабря, что Татарову "в ближайшее время" вручат подозрение. Но сегодня он сообщил: операция по задержанию замглавы ОПУ сорвана. 

"Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело, и сделала процессуальным руководителем саму себя. Это просто беспрецедентно! Сегодня в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы ОП Олега Татарова. Однако никаких следственных действий предпринять не смогли", – написал Бутусов в Facebook. 

По данным журналиста, 1 декабря в Офисе президента глава государства Владимир Зеленский провел совещание по делу Татарова, и в ОПУ решили "защищать его, якобы у НАБУ нет достаточных улик".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4966366056736984

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании "Укрбуд" Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. 

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Сейчас экс-нардеп находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

Теги: Олег Татаров, антикоррупционное бюро, НАБУ, Максим Микитась, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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