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ВАКС избрал меру пресечения для госэксперта, фигурирующего в деле Микитася

Высший антикоррупционный суд арестовал в возможностью внесения 1 млн залога заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины, фигурирующего в деле экс-нардепа Максима Микитася.

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ВАКС арестовал эксперта
ВАКС арестовал эксперта
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд на заседании 2 декабря избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) Министерства внутренних дел Украины, фигурирующего в деле экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Срок ареста назначили до 30 января 2021 года. Чиновник может покинуть СИЗО, если внесет 1 млн грн залога.

Имени эксперта не называют. САП сообщала накануне, что ему и Микитасю объявили о подозрении во взяточничестве: следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн сделал для Микитася недостоверную экспертизу.

Центр противодействия коррупции обратил внимание, что у директора ГНИЭКЦ три заместителя, но паркоместо задекларировал лишь один – Константин Дубонос (получил его в 2017 году).

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Микитася с правом внесения залога в размере 80 млн грн. Родные бизнесмена внесли залог, он вышел из СИЗО, на него надели электронный браслет.

В январе 2020 года пограничники сняли Микитася с рейса при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС за нарушение возложенных судом обязательств взыскал с Микитася 80 млн грн залога и назначил новый – 100 млн грн. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре "Украинской правде" сообщали, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуду" применили в связи с тем, что он встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, однако суд отказал. В мае Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу. Последний раз срок содержания в СИЗО Микитасю продлили до 24 декабря.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: СИЗО, экспертиза, детективы, Максим Микитась, подозрение, САП, Центр противодействия коррупции, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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