Антикоррупционный суд продлил Микитасю арест

27 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил меру пресечения в виде ареста для фигуранта дела о завладении имуществом Нацгвардии бывшего народного депутата и экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитася. Об этом суд проинформировал в Facebook.
Ходатайство о продлении ареста подавала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2020 года включительно", – говорится в сообщении.
Действие меры пресечения для Микитася истекало 30 ноября.
2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.
22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.
11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.
20 января 2020 года пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.
В начале апреля ВАКС взыскал с Микитася 81 млн грн залога, назначил новый – 100 млн грн и возложил на него ряд обязательств. В САП "Украинской правде" сообщали, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуду" применили в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, так как он не внес 100 млн грн залога, однако суд отказал.
28 мая Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу.
27 октября ВАКС снизил Микитасю сумму залога со 100 млн грн до 80,5 млн грн.
Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.