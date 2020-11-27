Антикоррупционный суд продлил Микитасю арест

Подозреваемому в деле о завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд Украины продлил арест еще на месяц.

27 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил меру пресечения в виде ареста для фигуранта дела о завладении имуществом Нацгвардии бывшего народного депутата и экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитася. Об этом суд проинформировал в Facebook.

Ходатайство о продлении ареста подавала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

Действие меры пресечения для Микитася истекало 30 ноября.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.