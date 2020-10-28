Высший антикоррупционный суд Украины уменьшил сумму залога для арестованного Микитася

27 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изменил сумму залога для находящегося под стражей по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывшего народного депутата и экс-президента "Укрбуду" Максима Микитася.
Об этом со ссылкой на ВАКС проинформировало 28 октября УНН.
"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которой подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей... определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", – говорится в сообщении.
Микитася также оставили под стражей до 30 ноября.
В суде подчеркнули, что решение вступило в силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.
22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.
11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.
20 января 2020 года пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.
В начале апреля ВАКС взыскал с Микитася 81 млн грн залога, назначил новый – 100 млн грн и возложил на него ряд обязательств. В САП "Украинской правде" сообщили, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуду" применили в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, так как он не внес 100 млн грн залога, однако суд отказал.
28 мая Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу.
Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.