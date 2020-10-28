Высший антикоррупционный суд Украины уменьшил сумму залога для арестованного Микитася

Арестованному по делу о завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд Украины снизил сумму залога до 80,5 млн грн.

27 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изменил сумму залога для находящегося под стражей по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывшего народного депутата и экс-президента "Укрбуду" Максима Микитася.

Об этом со ссылкой на ВАКС проинформировало 28 октября УНН.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 2 октября 2020 года, которой подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей... определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Микитася также оставили под стражей до 30 ноября.

В суде подчеркнули, что решение вступило в силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.