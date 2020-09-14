Микитася оставили под арестом до октября

Меру пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю в виде содержания под стражей сроком до 3 октября с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн суд оставил в силе.

Микитася подозревают по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии Фото: Максим Микитась / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы на изменение меры пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн суд оставил в силе.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.