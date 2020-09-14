Микитася оставили под арестом до октября

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы на изменение меры пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн суд оставил в силе.
2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.
22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.
11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.
20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.