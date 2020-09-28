Суд продлил арест генерал-майору СБУ Шайтанову

Арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в госизмене, продлили до 25 ноября.

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Об этом "Ґратам" рассказал один из его адвокатов Георгий Тигишвили.

Арест Шайтанову продлили до 25 ноября. Соответствующее решение приняла следственный судья Елена Мелешак.

Шайтанова задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.