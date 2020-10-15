Дело Гандзюк. Суд продлил арест Мангеру и Левину

Фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину – суд продлил меру пресечения до 13 декабря.

Днепровский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде ареста фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гнадзюк – главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Мера пресечения продлена на 60 дней – до 13 декабря.

Сегодня суд также отказал Мангеру и Левину в удовлетворении ходатайств о выходе их из СИЗО под залог.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.